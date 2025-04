Presidenza Seta via alle candidature

alle 13 di venerdì 2 maggio per presentare proposta di candidatura o autocandidatura per la nomina del presidente di Seta, la società dei bus che serve i territori di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. La designazione di un candidato, da proporre agli enti locali della provincia di Modena, si rende necessaria "a seguito delle dimissioni del presidente del Consiglio di amministrazione della società", conferma il Comune dopo l’addio recente di Alberto Cirelli, che ha lasciato per ‘ragioni personali’ con una lettera ai soci. Il nuovo avviso su Seta, adesso, rientra nell’ambito delle proposte di candidature per la nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società partecipate. Il candidato designato per la carica di presidente di Seta, qualora nominato, resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2026. Ilrestodelcarlino.it - Presidenza Seta, via alle candidature Leggi su Ilrestodelcarlino.it C’è tempo fino13 di venerdì 2 maggio per presentare proposta di candidatura o autocandidatura per la nomina del presidente di, la società dei bus che serve i territori di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. La designazione di un candidato, da proporre agli enti locali della provincia di Modena, si rende necessaria "a seguito delle dimissioni del presidente del Consiglio di amministrazione della società", conferma il Comune dopo l’addio recente di Alberto Cirelli, che ha lasciato per ‘ragioni personali’ con una lettera ai soci. Il nuovo avviso su, adesso, rientra nell’ambito delle proposte diper la nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società partecipate. Il candidato designato per la carica di presidente di, qualora nominato, resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2026.

Il Comune cerca un nuovo presidente per Seta, aperte le candidature. Seta, dopo le dimissioni di Cirelli: "Fase delicata per l’azienda. Ora si recuperi l’operatività". Seta, dopo le dimissioni di Cirelli: "Fase delicata per l’azienda. Ora si recuperi l’operatività". Regionali, ufficiale un altro candidato presidente: Alemanno punta su Rosson. AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA A PRESIDENTE DI SETA. Seta, aspiranti autisti. La carica dei 60 candidati: "Miglioreremo il servizio". Ne parlano su altre fonti

Via alle candidature a presidente Seta - This site uses profiling cookies, as described in this banner and cookie policy. By selecting 'I accept' you consent to the use of profiling cookies. Through the 'Settings' button you can manage your ... (sulpanaro.net)

Esame di Stato 2024/2025: al via le candidature per presidenti e Commissari Esterni - Scopri come presentare la candidatura per presidenti e commissari esterni per l'Esame di Stato dal 25 marzo al 9 aprile 2024. (informazionescuola.it)

Presidenza di Assolombarda, consultazioni al via. Le regole per candidarsi - Alberto Meomartini ha infatti ricevuto dal consiglio di presidenza l'incarico di condurre le consultazioni con le aziende associate. Fissando le prime scadenze: le candidature dovranno essere ... (affaritaliani.it)