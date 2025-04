Preghiera del mattino del 4 Aprile 2025 | Aiutami a fare la Tua volontà

Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta . L'articolo Preghiera del mattino del 4 Aprile 2025: "Aiutami a fare la Tua volontà" proviene da La Luce di Maria.

