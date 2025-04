Post Ranieri Ancelotti | Addio al Real Madrid? Non sarò io a dirlo

Ranieri non è eterno ed entrerà a far parte della dirigenza capitolina quest’estate, lasciando vuota la casella della panchina. Il coach di Testaccio si starebbe già muovendo per scovare il suo degno sostituto, che dovrà essere abile a gestire nel migliore dei modi la rosa.Uno dei nomi accostati alla Lupa, nell’arco delle ultime settimane, risponderebbe all’identikit di Carlo Ancelotti. Il futuro dell’allenatore di Reggiolo risulterebbe appeso ad un filo sottile e sarebbe legato a questo finale di stagione. Sololaroma.it - Post Ranieri, Ancelotti: “Addio al Real Madrid? Non sarò io a dirlo” Leggi su Sololaroma.it Il presente è sereno per la Roma, che sta però iniziando a progettare anche il suo futuro. I giallorossi stanno rincorrendo la qualificazione alla prossima Champions League e desidererebbero dar vita ad un nuovo progetto, ricco di successi e trionfi di alto profilo. Per riuscire in questo intento, però, servirebbe una guida tecnica di pregevole fattura. Claudionon è eterno ed entrerà a far parte della dirigenza capitolina quest’estate, lasciando vuota la casella della panchina. Il coach di Testaccio si starebbe già muovendo per scovare il suo degno sostituto, che dovrà essere abile a gestire nel migliore dei modi la rosa.Uno dei nomi accostati alla Lupa, nell’arco delle ultime settimane, risponderebbe all’identikit di Carlo. Il futuro dell’allenatore di Reggiolo risulterebbe appeso ad un filo sottile e sarebbe legato a questo finale di stagione.

Ranieri e l'esonero traumatico con la Juventus: le verità del tecnico e lo zampino di Cannavaro - L'allenatore della Roma alimenta l'alone di mistero sull'addio ai bianconeri a due giorni dal big match dell'Olimpico ... (corrieredellosport.it)

Ultimatum ad Ancelotti: riunione d’emergenza e addio - è emerso il nome di Carlo Ancelotti come possibile successore di Ranieri. Ancelotti e l’addio al Real Madrid: nasce anche il caso Arda Guler (Lapresse) – asromalive.it Attualmente alla guida ... (asromalive.it)

Ranieri non cambia idea: «Vado in pensione». I nomi in lizza per la panchina giallorossa - Il sogno resta sempre Carlo Ancelotti ... l’addio e sono due i nomi sul taccuino di Ghisolfi. Il primo è Banks, centrale dell’Augbsurg, che ha già avuto con un contatto con Ranieri ... (ilmessaggero.it)