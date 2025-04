Posillipo-Telimar Palermo Porzio | Sarà una gara insidiosa

Posillipo che affronta domani, nella gara valevole per la venticinquesima e penultima giornata del Campionato di Serie A1, il Telimar PalermoLa partita si disputerà alla Piscina Scandone di Napoli con inizio fissato alle ore 15,00.Dopo le due trasferte liguri consecutive, con la sconfitta con la Pro Recco e la splendida vittoria contro l’Iren Genova Quinto, il Posillipo è atteso da un’altra importantissima sfida in vista dei playoff. La squadra di Pino Porzio infatti, a 2 giornate dalla fine occupa il sesto posto in classifica a pari punti con la Roma Vis Nova. La partita della Scandone assume grande importanza anche per il Telimar Palermo che, con 24 punti, è decima in classifica, ed è in piena corsa per la nona posizione, che vale la salvezza diretta. Anteprima24.it - Posillipo-Telimar Palermo, Porzio: “Sarà una gara insidiosa” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiUltimo impegno interno di regular season per il C.N.che affronta domani, nellavalevole per la venticinquesima e penultima giornata del Campionato di Serie A1, ilLa partita si disputerà alla Piscina Scandone di Napoli con inizio fissato alle ore 15,00.Dopo le due trasferte liguri consecutive, con la sconfitta con la Pro Recco e la splendida vittoria contro l’Iren Genova Quinto, ilè atteso da un’altra importantissima sfida in vista dei playoff. La squadra di Pinoinfatti, a 2 giornate dalla fine occupa il sesto posto in classifica a pari punti con la Roma Vis Nova. La partita della Scandone assume grande importanza anche per ilche, con 24 punti, è decima in classifica, ed è in piena corsa per la nona posizione, che vale la salvezza diretta.

