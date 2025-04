Ponticello addio Le ruspe abbattono uno dei simboli del Pigneto

Dopo averlo salutato con "l'ultimo selfie" la sera di mercoledì 2 aprile, gli abitanti si sono ritrovati di fronte al cantiere per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria del Pigneto stamattina, venerdì 4 aprile, per la fase "finale": l'abbattimento dello storico Ponticello.

