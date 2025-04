Laspunta.it - Pontecorvo, da questa mattina la Fiera Agricola del Basso Lazio. Tre giorni di eventi ed attrazioni

Leggi su Laspunta.it

Si inaugura oggi la terza edizione delladel. E’ tutto pronto aper l’evento che celebra la ricchezza e la diversità del territorio, pensato per appassionati di agricoltura, famiglie e chiunque desideri trascorrere una giornata all’insegna della scoperta e del divertimento.L’area fieristica di via Aldo Moro è pronta ad ospitare migliaia di visitatori che si recheranno insia per visitare gli stand, andati sold out quest’anno, sia per gli spettacoli che sono presenti sia per i convegni che gli organizzatori hanno preparato per l’occasione. Presenti oltre 140 espositori. Ogni giorno, in programma rodei, spettacoli equestri, convegni, laboratori didattici, mostra permanente dei mezzi agricoli storici.Già dal’area fieristica sarà aperta al pubblico, mentre l’inaugurazione è prevista per oggi pomeriggio alle 16.