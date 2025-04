Ilrestodelcarlino.it - Polo logistico, insorge anche Sant’Orso: "Chiaruccia non paghi gli errori altrui"

di Anna MarchettiL’assemblea disi schiera contro il. Invitati dal comitato-Tre Ponti e dai residenti diVerde, i partecipanti alla riunione, che si è svolta mercoledì sera nella sala parrocchiale di, hanno contestato la possibile permuta dei terreni pubblici die di quelli privati dell’ex zuccherificio (di proprietà della società Cittadella srl che fa capo agli imprenditori Paci ed Andreani). Permuta a cui si procederà se le parti troveranno l’accordo sulla valutazione economica affidata all’Agenzia delle Entrate. "La città – è stato detto – non ha bisogno di un, non servono a Fano 28 ettari di capannoni". E ancora: "Non si può ‘svalicare’ la superstrada che attualmente segna il limite dell’espansione della zona industriale: una decisione che comporterebbe una delle trasformazioni più significative della città".