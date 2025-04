Unlimitednews.it - Pnrr, Foti “Obiettivi verranno raggiunti, Sicilia risponderà presente”

Leggi su Unlimitednews.it

CATANIA (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto degli impegni formali da parte dei presidenti delle Regioni e dagli assessori perché glidel, non ho ragione di credere che lanon risponda”. Così il ministro per gli Affari Europei, Politiche di Coesione e, Tommaso, presso il Centro Fieristico Le Ciminiere, a Catania, in occasione dell’evento di Fratelli d’Italia “ZES: Opportunità e sviluppo per il Sud Italia”. L’incontro pubblico è stato un’occasione per discutere delle Zone Economiche Speciali (ZES) come volano di crescita e rilancio per il Mezzogiorno, con diversi interventi di esponenti politici e istituzionali. xo5/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo