Pnrr Foti Obiettivi verranno raggiunti Sicilia risponderà presente

CATANIA (ITALPRESS) – "Abbiamo avuto degli impegni formali da parte dei presidenti delle Regioni e dagli assessori perché gli obiettivi del Pnrr verranno raggiunti, non ho ragione di credere che la Sicilia non risponda presente". Così il ministro per gli Affari Europei, Politiche di Coesione e Pnrr, Tommaso Foti, presso il Centro Fieristico Le Ciminiere, a Catania, in occasione dell'evento di Fratelli d'Italia "ZES: Opportunità e sviluppo per il Sud Italia". L'incontro pubblico è stato un'occasione per discutere delle Zone Economiche Speciali (ZES) come volano di crescita e rilancio per il Mezzogiorno, con diversi interventi di esponenti politici e istituzionali.

