.com - Piotta firma la colonna sonora “La Scuola Romana” per il film documentario

Leggi su .com

laLaper ildedicato alle storie della commedia e della comicitàDopo aver trasformato in musica tutti i personaggi dell’ultima stagione di Suburra,torna a prestare la sua musica e le sue parole al cinema. Questa volta lo fa con La(delle risate) di Marco Spagnoli, il nuovodedicato alle storie della commedia e della comicità, dal 17 aprile al cinema e in prima TV su Rai 3 il 26 aprile.Laoriginale dal titolo Lain uscita su tutte le piattaforme digitali venerdì 4 aprile, vuole accompagnare con rime e suoni il racconto umano e artistico dei personaggi storici dell’umorismo romano di ieri e di oggi. Nove tracce scritte o selezionate appositamente per il, si susseguono tra i racconti di 16 tra attori e registi simbolo del cinema romano.