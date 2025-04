Quotidiano.net - Pietro Asinari nominato nuovo presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica

Leggi su Quotidiano.net

è ildi(Inrim), l'ente di pubblico per lasulla scienzaa misura. Succede a Diederik Wiersma e resterà in carica per i prossimi 4 anni. È statodal ministro'Università e, Anna Maria Bernini. Per il ministro'Università e la, Anna Maria Bernini, la scelta "punta sulla continuità e sulla competenza. Avanno i miei migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che l'Inrim continuerà a rafforzare la sua autorevolezza a livello inter, già ampiamente riconosciuta. Un merito che va anche aluscente, Diederik Sybolt Wiersma, a cui va un sincero grazie per l'impegno e il lavoro portato avanti in questi anni". Professore ordinario al Politecnico di Torino, dove si è laureato in Ingegneria Meccanica nel 2001 ha conseguito il dottorato in Energetica nel 2005.