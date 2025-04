Piazze e opposizioni divise su riarmo e Europa | chi manifesta e quando

manifestazioni riempiranno le Piazze d'Italia nel weekend del 5 e 6 aprile 2025 sui temi della difesa europea e del riarmo, con prospettive e posizioni opposte. I diversi fronti evidenziano la disomogeneità delle opposizioni ma anche le divisioni all'interno del Partito.

Piazze (e opposizioni) divise su riarmo e Europa: chi manifesta e quando. Riarmo, il governo si fa in tre, il Pd: «Indeboliscono l'Italia». Piano difesa comune Ue, a Strasburgo si spaccano sia centrodestra che centrosinistra. Coalizioni divise a Strasburgo. Fdi si astiene, Pd equilibrista. Italia divisa sul piano riarmo europeo: Meloni vuole convocare vertice con Tajani e Salvini per riunire centrodestra. Le opposizioni divise sul piano di riarmo europeo.

