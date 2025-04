Piazza Affari | Ftse Mib in forte calo paragonabile all' 11 settembre 2001

Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che in giornata ha toccato una flessione di oltre il 7,5%, si è registrato un calo come nel giorno dell'attacco alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001. L'indice ha registrato negli anni le dieci sedute peggiori: il 24 giugno del 2016, in occasione del post referendum della Brexit, il listino ha registrato un calo del 12,48%. Il 6 ottobre 2008, con il fallimento Lehman Brothers, la flessione è stata dell'8,24%. In occasione dell'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, il calo fu del 7,57%. Quotidiano.net - Piazza Affari: Ftse Mib in forte calo, paragonabile all'11 settembre 2001 Leggi su Quotidiano.net , con l'indiceMib che in giornata ha toccato una flessione di oltre il 7,5%, si è registrato uncome nel giorno dell'attacco alle Torri Gemelle l'11. L'indice ha registrato negli anni le dieci sedute peggiori: il 24 giugno del 2016, in occasione del post referendum della Brexit, il listino ha registrato undel 12,48%. Il 6 ottobre 2008, con il fallimento Lehman Brothers, la flessione è stata dell'8,24%. In occasione dell'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, ilfu del 7,57%.

