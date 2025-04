Perché la storia della Bassotta Valerie che vive in libertà nella parte selvaggia di un’isola in Australia ci sorprende

Leggi su Fanpage.it

E' stata riavvistata recentemente la cagnetta che da un anno e mezzo, ovvero da quando era fuggita al controllosua famiglia che era in vacanza a Kangaroo Island, è riuscita a sopravrenatura. Per capire come sia possibile bisogna conoscere le origini, il carattere e le motivazioni dei Bassotti: le "salsicce" dal cuore di cacciatori.