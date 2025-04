Perchè il Grande Fratello Non Chiude? La Dura Verità di Paolo Bonolis!

Paolo Bonolis torna a parlare di televisione, in particolare del Grande Fratello. Perchè il Gf non Chiude?Paolo Bonolis è tornato a parlare, e come sempre le sue parole non passano inosservate. Ospite del podcast DoppioPasso, il celebre conduttore ha regalato riflessioni pungenti, rivelazioni inedite e annunci tanto attesi, tra cui il ritorno del programma Il Senso della Vita. Ma tra una battuta e l’altra, ha anche svelato perché, nonostante gli ascolti tiepidi, il Grande Fratello continua a essere trasmesso da Mediaset.Bonolis non ha usato mezzi termini per descrivere l’attuale panorama della TV italiana. Lo ha definito un sistema ormai “coloniale”, dove chi è dentro resta dentro, e chi è fuori trova tutte le porte chiuse. Quando tiene lezioni agli studenti di scrittura televisiva, li invita a non rincorrere ciò che funziona, ma a raccontare ciò che davvero vogliono comunicare. Gossipnews.tv - Perchè il Grande Fratello Non Chiude? La Dura Verità di Paolo Bonolis! Leggi su Gossipnews.tv torna a parlare di televisione, in particolare delil Gf nonè tornato a parlare, e come sempre le sue parole non passano inosservate. Ospite del podcast DoppioPasso, il celebre conduttore ha regalato riflessioni pungenti, rivelazioni inedite e annunci tanto attesi, tra cui il ritorno del programma Il Senso della Vita. Ma tra una battuta e l’altra, ha anche svelato perché, nonostante gli ascolti tiepidi, ilcontinua a essere trasmesso da Mediaset.non ha usato mezzi termini per descrivere l’attuale panorama della TV italiana. Lo ha definito un sistema ormai “coloniale”, dove chi è dentro resta dentro, e chi è fuori trova tutte le porte chiuse. Quando tiene lezioni agli studenti di scrittura televisiva, li invita a non rincorrere ciò che funziona, ma a raccontare ciò che davvero vogliono comunicare.

