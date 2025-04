Ilfattoquotidiano.it - “Perché gli avete ridato il ‘canepardo’? È la cosa peggiore che potesse capitargli”: sul Web proteste contro Luca Scazzi e la toelettatura estrema

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un mix pitbull con il manto maculato a imitazione di un leopardo e dal nome bizzarro, Nonsichiama. Si tratta del “canepardo”, il cane di, comico social lanciato da “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani. Il 3 aprile è “evaso da casa”, ha scritto sui social, passando dalla finestra del bagno e rompendo una rete di plastica. Ma ora sta bene ed è al sicuro. È stato ritrovato in poche ore.“Quando non ci sono Nonsichiama studia come evadere e ci riesce. Tanti penseranno che non è possibile, ma vi ricordo che il Canepardo è un mezzo felino e riesce passare anche dai buchi più piccoli”, ha scritto. Una vicina ha allertato, e poco dopo è arrivata la telefonata dai vigili: “Un bambino, Diego, l’ha notato a Barbaiana, in territorio di Lainate. Sono arrivati i vigili: uno mi conosceva dai social e ricordava da un servizio tv che vivo a Rho”, ha raccontato.