Sololaroma.it - Percassi avvisa la Roma: “Speriamo che Gasperini resti all’Atalanta”

Leggi su Sololaroma.it

Laè attesa da un weekend decisivo per il proprio futuro. Domenica è in programma lo scontro diretto con la Juventus, partita che può dire molto sulle ambizioni europee dei giallorossi. Sulle tribune dell’Olimpico potrebbero esserci anche i Friedkin, in arrivo nella capitale per prendere decisioni fondamentali sul futuro della panchina giallorossa.Nelle scorse settimane è stato accostato più volte il nome di Gian Piero, il cui futuro sembrava essere lontano d. In conferenza stampa dopo la Fiorentina, però, Antonio, presidente dei nerazzurri, è uscito alla scoperta auspicando la permanenza del tecnico sulla panchina: “cheancora con noi“.: “È una figura fondamentale per noi”Durante la premiere del docufilm “Una vita da Dea”, che ripercorre la storica cavalcata dell’Atalanta nella scorsa stagione fino al trionfo in Europa League,è tornato a parlare del futuro della panchina nerazzurra.