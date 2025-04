Per Sara per Ilaria per tutte anche Avellino scende in piazza

Sara, PER Ilaria, PER TUTT3.*La CGIL Avellino – Camera del Lavoro Territoriale parteciperà alla manifestazione Sabato 5 aprile alle 19:30, nel piazzale della Chiesa del Rosario ad Avellino.Un minuto di rumore in memoria di Sara, Ilaria e di tutt3 le vittime di femminicidio e violenza del patriarcato.Facciamo sentire la nostra voce. Unisciti a noi. L’appello è quello lanciato dal Circolo Arci Avionica e dall’Arci di Avellino per un minuto di rumore a tutte le vittime della violenza di genere. L’iniziativa sta prendendo piede in tutta Italia in seguito ai femminicidi di Sara Campanella a Messina e di Ilaria Sula a Roma. A Roma Un migliaio di studenti e studentesse hanno aderito all’appello lanciato dalle organizzazioni studentesche dopo la morte di Ilaria Sula. Anteprima24.it - “Per Sara, per Ilaria, per tutte”, anche Avellino scende in piazza Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto*PER, PER, PER TUTT3.*La CGIL– Camera del Lavoro Territoriale parteciperà alla manifestazione Sabato 5 aprile alle 19:30, nelle della Chiesa del Rosario ad.Un minuto di rumore in memoria die di tutt3 le vittime di femminicidio e violenza del patriarcato.Facciamo sentire la nostra voce. Unisciti a noi. L’appello è quello lanciato dal Circolo Arci Avionica e dall’Arci diper un minuto di rumore ale vittime della violenza di genere. L’iniziativa sta prendendo piede in tutta Italia in seguito ai femminicidi diCampanella a Messina e diSula a Roma. A Roma Un migliaio di studenti e studentesse hanno aderito all’appello lanciato dalle organizzazioni studentesche dopo la morte diSula.

"Per Sara, per Ilaria, per tutte", anche Avellino scende in piazza. Alla Villa Comunale un minuto di rumore per Sara, Ilaria e tutte le vittime di femminicidio. In piazza per Sara e Ilaria: "Basta femminicidi!". Ilaria uccisa con 4 coltellate al collo, l'omicidio con i genitori in casa e il piano di Mark Samson. I punti da chiarire. Trump scatenato, Meloni alle strette, confessano i killer di Sara e Ilaria, poliziotto eroe muore precipitando con l'aereo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata. Femminicidio Ilaria Sula, corteo a San Lorenzo: "Ci vogliamo viv3". Ne parlano su altre fonti

Alla Villa Comunale un minuto di rumore per Sara, Ilaria e tutte le vittime di femminicidio - L'iniziativa del "minuto di rumore" sta prendendo piede in tutta Italia in seguito ai femminicidi di Sara Campanella a Messina e di Ilaria Sula a Roma. (irpinianews.it)