Iodonna.it - Per la sfilata Primavera-Estate 2025 di Cos ad Atene

Come location una sorprendente “grotta” di marmo, dove le modelle percorrono all’ingresso una suggestiva scala in acciaio. In prima fila, tra gli altri, il due volte premio Oscar Adrien Brody, le attrici Sharon Stone e Georgina Chapman, in compagnia di uno stuolo di: creator, influencer e volti noti internazionali. Questi gli ingredienti delladi Cos ad. Borse e scarpe: i colori di tendenza PEX 35 i look, uomo e donna, che danno vita a questa nuova collezione, see now buy now, della sofisticata maison svedese Cos, che per quest’ultimo show sceglie di sfilare per la prima volta nella capitale greca.