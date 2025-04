Pensioni 2025 dati ISTAT allarmanti | in pensione a 70 anni quando?

Leggi su .com

L’occupazione in Italia continua a crescere, raggiungendo il nuovo record di 24,3 milioni di lavoratori. Parallelamente, la disoccupazione giovanile segna un minimo storico, attestandosi al 16,9% per la fascia di età tra i 15 e i 24. Il quadro complessivo della condizione giovanile appare più complesso: gli occupati tra i 25 e i 34sono diminuiti di 42mila unità in un solo mese, mentre il numero di inattivi è aumentato di 70mila. Inoltre, i Neet – giovani fino a 34che non studiano e non lavorano – rappresentano ancora il 18% della popolazione di riferimento, pari a 2,1 milioni di persone. Questi numeri sono stati presentati dal presidente dell’, Francesco Maria Chelli, durante un’audizione nella commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti della transizione demografica.