Ilrestodelcarlino.it - Pedopornografia in chat. Foto hot di una 16enne, artista finisce alla sbarra

L’incubo di ogni genitore. Trovare sul cellulare della propria figlia minorenneintime, inviate ad un perfetto sconosciuto. Un uomo che in qualche modo era riuscito a carpire la fiducia della ragazzina tanto da spingerla a trascorrere ore e ore davanti allo smartphone, sprofondando in quella sorta di relazione a distanza, tossica e morbosa. E’ questa la scoperta terribile fatta da un papà e da una mamma toscani, che nel 2019 avevano deciso di presentare denunciapolizia postale dopo aver appreso che la loro figlia- una ragazzina straniera adottata - scambiava messaggi e telefonate dai contenuti sessualmente espliciti con un uomo molto più grande e maturo di lei: un 60enne di origine siciliana, sedicentedi strada. Quest’ultimo - oggi 66enne - deve rispondere dell’accusa di detenzione di materiale pedopornografico ed è finito a processo davanti ai giudici del Collegio di Rimini, città in cui è stato accertato il possesso delle immagini compromettenti.