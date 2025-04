Dilei.it - Pechino Express 2025, le pagelle della quinta tappa: Atlantiche spensierate (8), i Magici perdono il tocco (5)

Prosegue l’avventura a coppie disotto la guida dell’iconico CostantinoGherardesca, affiancato dall’inviato Fru: una, quella di giovedì 3 aprile, ricca di colpi di scena e imprevisti che ha permesso ai concorrenti di scoprire ancora più da vicino la Thailandia.Nel loro viaggio, tra sfide avvincenti e una temibile bandiera leopardata brandita da Elettra Lamborghini, le 7 coppie rimaste in gara hanno dovuto tirare fuori tutta la loro determinazione, sperimentando strategie sempre nuove. Partiti dalle suggestive rovine di Sukhothai, antica capitale del Paese, i concorrenti hanno percorso ben 374 chilometri fino al villaggio di Lampang, per poi raggiungere Chiang Mai, sede dell’ambitissimo tappeto rosso e crocevia decisivo, dove la temuta busta nera ha segnato il ritorno a casa per qualcuno.