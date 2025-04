Paura al circo in Egitto | tigre attacca artista circense

circo di tanta, in Egitto. Durante lo spettacolo una tigre bianca ha attaccato un artista circense: l'uomo, trasportato in ospedale, ha subito l'amputazione di un braccio, come riportano gli organi di stampa egiziani. Il circo è stato chiuso. Tgcom24.mediaset.it - Paura al circo in Egitto: tigre attacca artista circense Leggi su Tgcom24.mediaset.it Momenti di terrore in undi tanta, in. Durante lo spettacolo unabianca hato un: l'uomo, trasportato in ospedale, ha subito l'amputazione di un braccio, come riportano gli organi di stampa egiziani. Ilè stato chiuso.

Paura al circo in Egitto: tigre attacca artista circense. Travis Scott al Circo Massimo: guarda il concerto. Sorpresa per i fan di Travis Scott: il rapper annuncia un concerto al Circo Massimo di Roma per il 7 agosto. La motociclista del Globo de la Muerte: «Non si può avere paura durante questa esibizione». Bari: leone esce dalla gabbia al circo, panico tra il pubblico. Ne parlano su altre fonti

L'EGITTO FA PAURA, TURISTI IN FUGA - I dati mostrano che le ricerche da parte degli italiani relativamente al Mar Rosso come destinazione sono infatti ... rimandando i propri progetti in attesa che si risolva la crisi in Egitto” ha ... (9colonne.it)