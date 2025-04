Patto per il Nord fa i conti | Il 52% delle entrate a Roma

Roma. L’affermazione è del nuovo e attivo "Patto per il Nord", l’associazione politico-culturale nata dalle ceneri della Lega Nord che in provincia di Sondrio ha in Jonny Crosio (foto) il punto di riferimento. "La nostra è una considerazione scaturita dopo aver visto i bilanci dello Stato – dice Crosio -. In particolare ci riferiamo a quel 52% delle cosiddette entrate libere (20,5 milioni di euro in tutto) che devono essere riversate a Roma come concorso alla finanza pubblica e alla spending review. Per quest’anno quasi undici milioni di euro, mentre dallo Stato arrivano "solo" 5,4 milioni di trasferimenti: un evidente sbilancio rimarcato per primo dal presidente della Provincia Davide Menegola secondo cui lo status di specificità montana riconosciuto dalla legge nazionale dovrebbe essere applicato anche in questo caso, lasciando sul territorio ciò che viene dal territorio per una questione di coerenza". Ilgiorno.it - Patto per il Nord fa i conti : "Il 52% delle entrate a Roma" Leggi su Ilgiorno.it Facciamo in modo che la Valtellina non sia il bancomat di. L’affermazione è del nuovo e attivo "per il", l’associazione politico-culturale nata dalle ceneri della Legache in provincia di Sondrio ha in Jonny Crosio (foto) il punto di riferimento. "La nostra è una considerazione scaturita dopo aver visto i bilanci dello Stato – dice Crosio -. In particolare ci riferiamo a quel 52%cosiddettelibere (20,5 milioni di euro in tutto) che devono essere riversate acome concorso alla finanza pubblica e alla spending review. Per quest’anno quasi undici milioni di euro, mentre dallo Stato arrivano "solo" 5,4 milioni di trasferimenti: un evidente sbilancio rimarcato per primo dal presidente della Provincia Davide Menegola secondo cui lo status di specificità montana riconosciuto dalla legge nazionale dovrebbe essere applicato anche in questo caso, lasciando sul territorio ciò che viene dal territorio per una questione di coerenza".

Patto per il Nord fa i conti : "Il 52% delle entrate a Roma". Villaricca, medici di famiglia: patto per la salute con cittadini e istituzioni. Mediobanca, convocato il patto di consultazione. Fari puntati a Nord Est. PATTO PER IL NORD: LA TELENOVELA DELL’OSPEDALE SCRITTA SULLA PELLE DELLA GENTE. Romeo voce del Nord, Salvini fa i conti con l’ala del dissenso. I falchi d’Europa in crisi. Bocciati i conti di Germania e Olanda. Ne parlano su altre fonti

Il Patto per il Nord parte da Caronno Varesino: “Non siamo il partito del ponte sullo Stretto” - Un centinaio di persone ha partecipato al primo incontro organizzato nel comune che un tempo fu regno leghista. Messaggio chiaro: "Il futuro della provincia di Varese deve essere deciso in provincia d ... (varesenews.it)

Tassa sulla salute. Patto per il Nord con i frontalieri - La tassa sulla salute a carico dei vecchi frontalieri non fa arrabbiare solo i sindacati ... alla guida di Patto per il Nord. Al Governo che invita i frontalieri ad aderire al più presto ... (msn.com)

La proposta di Patto per il Nord. Treno olimpico contro i disservizi - È la proposta, inviata al presidente di Regione Lombardia e all’assessore regionale ai Trasporti, da Jonny Crosio, ex parlamentare e ora alla guida del movimento Patto per il Nord, ad un anno ... (msn.com)