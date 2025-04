Quifinanza.it - Patto di prova nel contratto di lavoro: a cosa serve e quando è nullo?

Leggi su Quifinanza.it

Quante volte un nuovoinizia con una firma veloce, dando per scontato che tutto sia in ordine? Tra le clausole ildisembra un passaggio formale. Eppure, se non rispetta i requisiti di legge, può essere dichiarato, e il recesso durante il periodo disi trasforma in un vero e proprio licenziamento, soggetto a tutte le tutele di leggeChe cos’è ildineldi?Ildiè una clausola contrattuale che consente alle parti di undidi subordinare l’efficacia definitiva del rapporto a una fase iniziale di verifica (art. 2096 c.c.). La funzione principale deldiè quella di permettere alle parti di valutare la reciproca soddisfazione in merito alle prestazioni lavorative e alle condizioni del rapporto.