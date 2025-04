Passo barca tra Lignano e Bibione è tutto pronto per la stagione

Lignano Sabbiadoro e Bibione.DoveL’imbarco a. Udinetoday.it - Passo barca tra Lignano e Bibione, è tutto pronto per la stagione Leggi su Udinetoday.it Dopo i buoni risultati degli anni precedenti riapre il servizio stagionale di collegamento fluviale X River - Across the river Tagliamento, che dal 5 aprile al 2 novembre 2025 consentirà a turisti e residenti di attraversare il fiume traSabbiadoro e.DoveL’imbarco a.

Riparte la stagione X River, tra Lignano e Bibione attraverso il fiume Tagliamento - Dopo il grande successo degli anni precedenti e forte dell’elevato gradimento riconosciuto dall’utenza, riapre il servizio stagionale di collegamento fluviale X River – Across the river Tagliamento, c ... (udine20.it)

