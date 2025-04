Passaporto per un viaggio tra le sagre

Passaporto sagre ed Eventi, l’iniziativa culturale ed enogastronomica dei Comuni che fanno parte dell’Unione Terre di Castelli. Il progetto, originale e simpatico, descritto da Iacopo Lazzari, presidente dell’Unione Terre dei Castelli, Federico Poppi, sindaco di Castelvetro ed Emilia Muratori, sindaca di Vignola, è nato con lo scopo di riunire sotto ad una sorta di calendario condiviso tutte quelle iniziative a cui, già singolarmente, i Comuni in questione avevano aderito, in particolare quelli di Castelvetro, Vignola, Savignano, Guiglia, Marano, Spilamberto, Castelnuovo e Zocca. "Le Terre dei Castelli rappresentano un centro che racchiude tradizioni, cultura e specialità culinarie e, per questo, non è stato difficile progettare qualcosa che rendesse unitario il passaggio in queste zone e che potesse incuriosire turisti e cittadini" afferma Iacopo Legazzi, presidente dell’Unione. Ilrestodelcarlino.it - Passaporto per un viaggio tra le sagre Leggi su Ilrestodelcarlino.it Presentato nel Palazzo della Provincia iled Eventi, l’iniziativa culturale ed enogastronomica dei Comuni che fanno parte dell’Unione Terre di Castelli. Il progetto, originale e simpatico, descritto da Iacopo Lazzari, presidente dell’Unione Terre dei Castelli, Federico Poppi, sindaco di Castelvetro ed Emilia Muratori, sindaca di Vignola, è nato con lo scopo di riunire sotto ad una sorta di calendario condiviso tutte quelle iniziative a cui, già singolarmente, i Comuni in questione avevano aderito, in particolare quelli di Castelvetro, Vignola, Savignano, Guiglia, Marano, Spilamberto, Castelnuovo e Zocca. "Le Terre dei Castelli rappresentano un centro che racchiude tradizioni, cultura e specialità culinarie e, per questo, non è stato difficile progettare qualcosa che rendesse unitario il passaggio in queste zone e che potesse incuriosire turisti e cittadini" afferma Iacopo Legazzi, presidente dell’Unione.

Passaporto per un viaggio tra le sagre. Nasce il Passaporto delle sagre, con timbri speciali per 'collezionare' le eccellenze del territorio. Unione terra di Castelli: passaporto sagre ed eventi. Il calendario delle 16 iniziative aderenti. TERRE DI CASTELLI, UN PASSAPORTO DI QUALITA’ PER SAGRE ED EVENTI. Unione Terre di Castelli: passaporto sagre ed eventi. L’iniziativa 2025 per vivere e assaporare il turismo lento. Nelle acetaie tra intrighi e misteri: a Modena si premiano i racconti dedicati all'oro nero. Ne parlano su altre fonti

