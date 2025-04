Pasqua a Roma | tradizioni piatti tipici e il menu perfetto

Leggi su Funweek.it

Si avvicina anche per quest’anno lae la città si prepara a vivere a casa una delle festività più amate.: la colazioneDa secoli però, laè legata anche alleculinarie, che soprattutto nella capitale, trovano la loro peculiarità nella famosa “colazione”le allana.Gli abitanti della città eterna usano iniziare la giornata con un vero e proprio pasto tradizionalmente composto da ingredienti inconsueti per l’appuntamento con la tavola di prima mattina.Sulla tavola imbandita per la prima colazione del giorno di, infatti, non troverete brioche e cappuccino, bensì uova soda, coratella, torte salate, colomba, l’immancabile cioccolata, la pizzale e – spesso – una bella frittata di carciofi. In molte famiglie si porta in tavola anche la pizza sbattutana.