Ilrestodelcarlino.it - Parmigiano Reggiano. I dazi crescono al 35%: "Una misura senza senso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per effetto delle nuove misure introdotte dal presidente americano Donald Trump isulpassano dal 15% al 35%. Lo fa sapere Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio di tutela del ’Re dei formaggi’, che tuttavia commenta: "Di certo la notizia non ci rende felici, ma ilè un prodotto premium e l’aumento del prezzo non porta automaticamente a una riduzione dei consumi". Ora "lavoreremo per cercare con la via negoziale di fare capire per quale motivo non haapplicarea un prodotto come il nostro che non è in reale concorrenza con i parmesan americani", aggiunge il presidente Bertinelli. Per ilquello statunitense è il primo mercato estero, che rappresenta oggi il 22,5% della quota export totale. La Dop occupa inoltre il 7% del mercato dei formaggi duri a stelle e strisce e viene venduto a un prezzo più che doppio rispetto a quello dei ’parmesan locali’.