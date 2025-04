Parma Inter torna Lautaro? I piani di Inzaghi per il Toro in vista del match contro gli emiliani e il Bayern

Parma Inter, torna Lautaro? Inzaghi medita sui piani che riguardano il capitano nerazzurro considerando il match contro gli emiliani e il Bayern

Inzaghi può sorridere, Lautaro sta smaltendo velocemente l'infortunio che aveva rimediato nel ritiro con l'Argentina. Nella sfida del Tardini di domani pomeriggio che l'Inter affronterà contro il Parma, il Toro sarà a disposizione dell'allenatore che studia quindi le strategie migliori per il giocatore in vista della gara di campionato del sabato ma anche di quella europea contro il Bayern Monaco in programma l'8 Aprile e valida per l'andata dei quarti di Champions League. Le riflessioni sono concentrate sul minutaggio da affidare al capitano. Il Corriere dello Sport ha provato a fare il punto della situazione proprio su Lautaro Martinez e sullo scenario ipotizzabile.

