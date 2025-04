Parma-Inter il pronostico di Serie A | si all’Over occhio a Thuram

Serie A torna nuovamente sotto la luce dei riflettori. Questo turno di campionato potrebbe risultare cruciale per i risvolti della classifica, con una delle partite in programma domani 5 aprile che vedrà contrapposte due squadre che stanno vivendo momenti di forma opposti. Stiamo parlando di Parma ed Inter, in programma alle 18:00 allo stadio Ennio Tardini. L'andata si è conclusa con il risultato di 3-1 in favore dei nerazzurri, che cercheranno di ripetersi anche al ritorno. I parmensi, invece, tenteranno di compiere una vera e propria impresa davanti ai loro tifosi.L'andamento di Parma ed InterReduce dal pareggio per 0-0 con il Verona, il Parma sta provando ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. I ducali hanno inanellato 3 pari consecutivi ed hanno dato prova di essere solidi difensivamente e cinici, in zona avanzata.

