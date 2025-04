Parma-Inter Chivu conferma in blocco! La probabile formazione

Chivu opta per una conferma quasi totale della formazione scesa in campo l’ultima volta contro il Verona. Pochi cambiamenti in vista dell’Inter per il Parma. probabile – Dopo lo 0-0- contro l’Hellas Verona, al Tardini arriva l’Inter di Simone Inzaghi. Cristian Chivu si prepara ad accogliere la sua ex squadra e proverà a strappare punti importanti per la corsa salvezza. Il tecnico romeno non cambierà la formazione vista contro il Verona e punterà con la conferma in blocco della difesa. Spazio dunque per Delprato, Vogliacco, Valeri e Valenti. Sulla mediana potrebbe giocare Estevez al posto di Ketia insieme a Bernabé e Sohm. Dubbio in attacco per Chivu, con Pellegrino che potrebbe rubare il posto a Bonny che non ha giocato al meglio contro gli scaligeri. Sulle fasce invece, Chivu potrebbe optare per Ondrejka al posto di Dennis Man e dall’altro lato spazio a Alqmvist. Inter-news.it - Parma-Inter, Chivu conferma in blocco! La probabile formazione Leggi su Inter-news.it Cristianopta per unaquasi totale dellascesa in campo l’ultima volta contro il Verona. Pochi cambiamenti in vista dell’per il– Dopo lo 0-0- contro l’Hellas Verona, al Tardini arriva l’di Simone Inzaghi. Cristiansi prepara ad accogliere la sua ex squadra e proverà a strappare punti importanti per la corsa salvezza. Il tecnico romeno non cambierà lavista contro il Verona e punterà con laindella difesa. Spazio dunque per Delprato, Vogliacco, Valeri e Valenti. Sulla mediana potrebbe giocare Estevez al posto di Ketia insieme a Bernabé e Sohm. Dubbio in attacco per, con Pellegrino che potrebbe rubare il posto a Bonny che non ha giocato al meglio contro gli scaligeri. Sulle fasce invece,potrebbe optare per Ondrejka al posto di Dennis Man e dall’altro lato spazio a Alqmvist.

La prima volta di Chivu contro la sua «Inter». Il Parma aspetta l'Inter, Chivu sfida il suo passato.

