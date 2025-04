Lanazione.it - Parcheggi al San Luca. Spazio per un’ipotesi utile ai dipendenti

Uno “scambio“ di aree di sosta per garantire un approdo più idoneo e immediato aidell’ospedale San. Nel corso della riunione tra Comune, Asl e Ge.Sat è stata presa in considerazione una proposta proprio di Ge.Sat, il gestore del San, giunta a seguito di una circostanziata richiesta avanzata dalla Asl. Consiste nella permuta dell’attualeo “utenti 2” (a pagamento) con quello “2” (in prossimità del Pronto soccorso) in modo da collocare ilo deiin un unico settore. La proposta è stata valutata positivamente dal punto di vista tecnico, considerando che permetterebbe di garantire la presenza di un significativo numero di posti auto in più (si parla di oltre 100 stalli) per gli operatori sanitari e una migliore logistica per ilo dei visitatori che troverebbero così un’area a disposizione a ridosso del Pronto soccorso.