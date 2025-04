Parabiago ancora un raid vandalico al Maggiolini | nella notte allagato di nuovo il terzo piano dell' edificio

Parabiago, 4 aprile 2025 – ancora un grave episodio ai danni dell’Istituto Maggiolini di Parabiago. Dopo gli atti vandalici già denunciati nei giorni scorsi, la scuola è stata nuovamente colpita nella notte tra giovedì e venerdì: ignoti si sono introdotti all’interno dell’edificio e hanno provocato un nuovo allagamento, danneggiando ulteriormente i locali posti al terzo piano dell'edificio che rimane interdetto. La scoperta di prima mattina all’arrivo del personale scolastico L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando il personale scolastico ha trovato i corridoi e alcune aule allagate, costringendo la dirigenza a sospendere ancora una volta le attività didattiche al terzo piano. Il gesto, chiaramente premeditato, appare come una replica del precedente raid vandalico avvenuto appena 24 ore prima, su cui sono già in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. Ilgiorno.it - Parabiago, ancora un raid vandalico al Maggiolini: nella notte allagato (di nuovo) il terzo piano dell'edificio Leggi su Ilgiorno.it , 4 aprile 2025 –un grave episodio ai danni’Istitutodi. Dopo gli atti vandalici già denunciati nei giorni scorsi, la scuola è stata nuovamente colpitatra giovedì e venerdì: ignoti si sono introdotti all’internoe hanno provocato unallagamento, danneggiando ulteriormente i locali posti alche rimane interdetto. La scoperta di prima mattina all’arrivo del personale scolastico L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando il personale scolastico ha trovato i corridoi e alcune aule allagate, costringendo la dirigenza a sospendereuna volta le attività didattiche al. Il gesto, chiaramente premeditato, appare come una replica del precedenteavvenuto appena 24 ore prima, su cui sono già in corso indagini da partee forze’ordine.

Parabiago, ancora un raid vandalico al Maggiolini: nella notte allagato (di nuovo) il terzo piano dell'edificio. Ne parlano su altre fonti

Parabiago, ancora un raid vandalico al Maggiolini: nella notte allagato (di nuovo) il terzo piano dell'edificio - Parabiago, 4 aprile 2025 – Ancora un grave episodio ai danni dell’Istituto Maggiolini di Parabiago. Dopo gli atti vandalici già denunciati nei giorni scorsi, la scuola è stata nuovamente colpita nella ... (msn.com)

Estintori svuotati nella notte, il Maggiolini di Parabiago chiuso per atto vandalico: “Non ci faremo abbattere” - All'arrivo dei Carabinieri, allertati dal sistema di allarme in collegamento con Città Metropolitana, i vandali erano già scappati. Il commento della dirigente. In corso le pulizie per la riapertura ... (legnanonews.com)

Nuovo raid vandalico al cimitero: "Violata la sacralità del luogo" - Raid vandalico al cimitero: presi di mira i colombari, decine i vasi dei fiori rotti e gettati a terra.... Raid vandalico al cimitero: presi di mira i colombari, decine i vasi dei fiori rotti e ... (ilgiorno.it)