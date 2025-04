Papa migliora ma infezione è presente

Papa continua la sua convalescenza a Casa Santa Marta con la terapia farmacologica e le fisioterapie motoria e respiratoria, alle quali sta dedicando molto tempo con qualche risultato. Lo rende noto la Sala stampa del Vaticano. Papa Francesco è in lieve miglioramento in particolare per quanto riguarda la voce. Le analisi del sangue fanno registrare un "lieve miglioramento degli indicatori infettivi" riguardanti l'infezione polmonare. Continua la somministrazione ordinaria di ossigeno che al bisogno viene intensificata di notte.

