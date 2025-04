Palermo-Sassuolo | le probabili formazioni

Palermo-Sassuolo si giocherà domenica 6 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Barbera.Palermo-Sassuolo: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI 42 punti ottenuti fin’ora non bastano ancora ai rosanero per assicurarsi i playoff. La squadra di Dionisi occupa il seettimo posto insieme al Cesena, ma deve guardarsi dall’assalto delle inseguitrici che sono con il fiato sul collo. Il momento di forma è buono con una sola sconfitta nelle ultime cinque.I neroverdi sono davvero inarrestabili. Sono imbattuti da otto partite consecutive, con solo tre sconfitte all’attivo. Sport.periodicodaily.com - Palermo-Sassuolo: le probabili formazioni Leggi su Sport.periodicodaily.com Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani vogliono chiudere i conti per la promozione diretta, mentre i rosanero devono difendere la propria posizione playoff dagli assalti delle inseguitrici.si giocherà domenica 6 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Barbera.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI 42 punti ottenuti fin’ora non bastano ancora ai rosanero per assicurarsi i playoff. La squadra di Dionisi occupa il seettimo posto insieme al Cesena, ma deve guardarsi dall’assalto delle inseguitrici che sono con il fiato sul collo. Il momento di forma è buono con una sola sconfitta nelle ultime cinque.I neroverdi sono davvero inarrestabili. Sono imbattuti da otto partite consecutive, con solo tre sconfitte all’attivo.

Serie B, Palermo-Sassuolo: le probabili formazioni. Sassuolo-Palermo, le probabili formazioni: a centrocampo torna Verre, Le Douaron favorito in attacco. Serie B: Sassuolo-Palermo, le probabili formazioni e dove seguire il match. Sampdoria-Palermo, probabili formazioni: le scelte di Semplici e Dionisi. Sassuolo-Palermo: le probabili formazioni. Previsti cambi. Sassuolo-Palermo, Dionisi sfida il suo passato: le probabili formazioni. Ne parlano su altre fonti

Corriere dello Sport: “Palermo-Sassuolo, le probabili formazioni” - Domenica alle 15:00, al “Renzo Barbera”, andrà in scena Palermo-Sassuolo, match cruciale sia per le ambizioni playoff dei rosanero sia per il possibile salto in Serie A dei neroverdi. In vista della s ... (ilovepalermocalcio.com)

Serie B 2024-2025: Sassuolo-Reggiana, le probabili formazioni - Neroverdi alla ricerca dell'ottavo risultato utile consecutivi, ospiti alla ricerca di punti chiave per la corsa salvezza ... (sportal.it)

Serie B 2024-2025: Salernitana-Palermo, le probabili formazioni - In campo alle 17:15, Salernitana e Palermo si sfidano. Ecco le probabili formazioni per questo importante incontro di Serie B. (sportal.it)