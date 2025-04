Padre orco violenta e uccide la figlia di una settimana | Volevo darle qualcosa per cui piangere”

violentato e ucciso la figlioletta di appena una settimana di vita in casa sua l'8 giugno del 2023: "Non smetteva di piangere, così ho deciso di darle qualcosa per cui piangere davvero". Leggi su Fanpage.it La terribile confessione in tribunale di Hugo Ferreira, papà sudafricano di 37 anni ora condannato a due ergastoli per averto e ucciso la figlioletta di appena unadi vita in casa sua l'8 giugno del 2023: "Non smetteva di piangere, così ho deciso diper cui piangere davvero".

