Osimhen Juventus la rivelazione | Quella è la destinazione più probabile Le ultime novità sul futuro dell’attaccante di proprietà del Napoli

Il calciomercato Juve sogna Victor Osimhen. Il bomber in prestito al Galatasaray è sulla lista dei principali top club: Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United e Chelsea sono tutti alla finestra, ma occhio all'ipotesi Arabia Saudita. David Ornstein, giornalista di The Athletic, ha infatti rivelato che i club inglesi sarebbero convinti che la destinazione più probabile di Osimhen sia la Saudi Pro League. Anche la Juve è dunque avvisata.

