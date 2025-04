Osimhen è così forte che potrebbe andare ovunque Ma andrà solo dove vorrà De Laurentiis The Athletic

Osimhen per cose come aver portato il Napoli al primo scudetto dai tempi di Maradona o essere diventato il primo giocatore africano a concludere la stagione come capocannoniere italiano nel 2023. Attualmente, però, è protagonista di una produzione turca un po’ più d’autore”. Che è una definizione molto bella, delicata, per dire che Osimhen s’è andato a piazzare volente o nolente ai margini del grande calcio proprio quando doveva decollare. Lo scrive The Athletic in una guida ragionata ai 15 attaccanti che quest’estate dovrebbero essere i protagonisti di un calciomercato esplosivo.“A parte Erling Haaland – scrivono – è difficile immaginare un centravanti più completo, nello stile tradizionale, del nigeriano. Osimhen è alto, forte ed esplosivo; al meglio, è sia quasi ingiocabile in aria che tecnicamente abile. Ilnapolista.it - Osimhen è così forte che potrebbe andare ovunque. Ma andrà solo dove vorrà De Laurentiis (The Athletic) Leggi su Ilnapolista.it “Forse ricorderete Victorper cose come aver portato il Napoli al primo scudetto dai tempi di Maradona o essere diventato il primo giocatore africano a concludere la stagione come capocannoniere italiano nel 2023. Attualmente, però, è protagonista di una produzione turca un po’ più d’autore”. Che è una definizione molto bella, delicata, per dire ches’è andato a piazzare volente o nolente ai margini del grande calcio proprio quandova decollare. Lo scrive Thein una guida ragionata ai 15 attaccanti che quest’estate dovrebbero essere i protagonisti di un calciomercato esplosivo.“A parte Erling Haaland – scrivono – è difficile immaginare un centravanti più completo, nello stile tradizionale, del nigeriano.è alto,ed esplosivo; al meglio, è sia quasi ingiocabile in aria che tecnicamente abile.

