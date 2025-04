Osimhen che fai? Polizia in campo e lui fa le capriole | VIDEO

Osimhen ha deciso Fenerbahçe-Galatasaray 1-2 con una doppietta. Al termine del match è successo di tutto. Ecco il VIDEO

Da esubero in casa Napoli a star in Turchia: in questa stagione Victor Osimhen si è preso la scena con la maglia del Galatasaray e non solo per i suoi gol. Con una doppietta, il nigeriano ha deciso il derby di Coppa di Turchia in trasferta contro il Fenerbahçe di José Mourinho, finito 1-2 per la squadra di Okan Buruk. Nel finale è scoppiato il parapiglia in campo, con l'intervento della Polizia a placare gli animi. Osimhen però ha pensato solo a festeggiare la vittoria, improvvisandosi acrobata con una serie di capriole a centrocampo. Guarda il VIDEO!

Osimhen, che fai? Polizia in campo e lui fa le capriole | VIDEO. Gol e capriole di Osimhen nel derby infuocato in Turchia. Incredibile Osimhen: capriole in campo mentre la polizia scorta il Galatasaray. Mega rissa in Fenerbahçe-Galatasaray: la polizia entra in campo. Ne parlano su altre fonti

