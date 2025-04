Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, venerdì 4 aprile 2025: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, la Luna nuova ha portato soddisfazioni inattese e l’opportunità di iniziare un nuovo capitolo. Evitate tensioni e reazioni impulsive perché Marte è ostile. Mercurio retrogrado vi chiede di concludere i progetti in sospeso.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, Plutone procede lentamente ma voi dovete avanzare con determinazione! I vostri progetti sono solidi e ben avviati perciò non fermatevi! Venere favorisce nuove conoscenze e incontri promettenti in amore.