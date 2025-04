News.robadadonne.it - Oroscopo 4 – 10 Aprile: Luna Crescente e Venere Retrograda, Tempo di Verità Interiori

Leggi su News.robadadonne.it

?? Settimana di Riflessione e Rinnovamento:in Cancro ein Pesci ??La settimana dal 4 al 102025 è caratterizzata da eventi celesti che invitano all’introspezione e alla trasformazione personale. Il 4, laal Primo Quarto in Cancro amplifica le emozioni, portando l’attenzione su casa, famiglia e bisogni. Conraneamente,in Pesci continua il suo moto all’indietro, esortandoci a rivalutare relazioni, valori e desideri più profondi. Questi transiti offrono l’opportunità di affrontare questioni irrisolte e prepararsi a nuovi inizi.? Scopri come queste energie influenzeranno il tuo segno zodiacale questa settimana! ??L’segno per segno, dal 4 al 10? Ariete (21 marzo – 19)Lain Cancro illumina la tua sfera domestica, spingendoti a dedicarealla famiglia e a riflettere sulle tue radici.