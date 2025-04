Ora più che mai i capelli sono performance | intervista a Rita Ora

Rita Ora. Un nome che risuona forte nel panorama musicale internazionale, e che fa subito pensare a una carriera colma di successi. Classe 1990 e originaria del Kosovo, la cantante sta scrivendo un nuovo capitolo della sua vita. Entra ufficialmente a far parte del mondo della bellezza, con il lancio della sua TypeBea – la nuova linea pensata per celebrare la bellezza dei capelli in tutte le sue sfumature. In un'intervista esclusiva per Amica.it, Rita Ora ci ha raccontato, a Milano, dove l'abbiamo incontrata, la sua passione per i capelli, dai dolci ricordi d'infanzia con la nonna ai momenti di preparazione per i red carpet e per le grandi esibizioni.L'unica costante? Volere tanto bene alla sua bellissima e indomabile chioma.

