Onofri esalta l’Udinese | Solet straordinario mi ricorda Beckenbauer Da decenni seguo il modello di Pozzo

Onofri, ex difensore con un passato in Serie A, sulla buona stagione dell'Udinese. Tutti i dettagli in merito Claudio Onofri ha parlato a Il Secolo XIX della stagione dell'Udinese. GENOA – «Da decenni identico e produttivo cammino intrapreso dal presidente Pozzo, percorso simile in rossoblù in quest'ultimo periodo: scovare talenti non ancora acclamati,

