Omicidio Liliana Resinovich Sebastiano Visintin e il mistero dei coltelli | parla la commessa della pescheria

Omicidio di Liliana Resinovich, secondo una commessa della pescheria Sebastiano Visintin avrebbe lasciato dei coltelli affilati la sera prima.

Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin e il mistero dei coltelli: parla la commessa della pescheria. A Quarto Grado su Rete 4 l’omicidio di Liliana Resinovich, gli alibi del marito Sebastiano Visintin e dell’amante Claudio Sterpin sono attendibili o stanno nascondendo qualcosa? È guerra tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, hanno ucciso insieme Pierina?. Liliana Resinovich, parla la cugina: "Sebastiano ha strumentalizzato l'omicidio". Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin risponde alle accuse: “Arriverà il giorno in cui tutti mi chiederanno scusa”. Davvero aveva rimosso il ricordo di cosa avesse fatto il giorno della scomparsa? E sui 27mila euro dati al figlio…. Il fratello di Liliana Resinovich contro Sebastiano Visintin, ma non solo: "Indagare su familiari e amici". Liliana Resinovich, parla la vicina: "Veniva dominata dal marito Sebastiano Visintin". Ne parlano su altre fonti

