Omicidio Ciminiello Santachiara dal carcere Sono innocente Nettuno ancora sotto shock

Omicidio di Cosimo Ciminiello, avvenuto lo scorso 23 marzo in via Lucania, ha scosso la tranquillità apparente della città di Nettuno. Dopo settimane di indagini serrate, le forze dell'ordine hanno arrestato Massimiliano Santachiara, 28 anni, considerato il principale sospettato del delitto. Ciminiello sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola calibro 22 al petto. Il movente sarebbe legato a un debito di droga che la vittima non era riuscita a saldare.Le indagini e l'arrestoL'arresto di Santachiara è stato possibile con le attività di indagini e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, che lo hanno ripreso mentre si allontanava rapidamente dal luogo del delitto. Anche gli interrogatori svolti tra i famigliari del Santachiara, soprattutto la fidanzata hanno dato riscontro che il giovane si trovasse in zona al momento del delitto di Ciminiello.

OMICIDIO CIMINIELLO, IL 28ENNE NEGA LE ACCUSE: “NON L’HO UCCISO IO”. Omicidio Ciminiello, il 28enne fermato ascoltato dal Gip si dichiara innocente. Ne parlano su altre fonti

