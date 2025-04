Oltre il 50% dei lavoratori vuole la mensa aziendale

mensa aziendale la vorrebbero, percentuale che sale al 67% tra persone che hanno meno di 35 anni. La ristorazione aziendale non è solo un momento di socializzare ma di benessere". Lo ha detto Enzo Risso, direttore scientifico di Ipsos, nel corso dell’evento ‘Nutrire il benessere. Il valore della ristorazione aziendale’ svoltosi ieri al Cirfood District. Durante l’incontro sono stati presentati gli insight della ricerca ‘Pausa pranzo: abitudini e necessità di chi lavora’, che indaga proprio le tendenze e i nuovi bisogni delle consumatrici e dei consumatori nel momento della pausa pranzo. Secondo Risso, per i lavoratori nelle mense aziendali "praticità e convenienza sono elementi fondamentali": "Ecco i fattori di soddisfazione per la ristorazione aziendale: comfort e accoglienza del spazi, qualità del servizio del personale, qualità del cibo e varietà dell’offerta. Ilrestodelcarlino.it - Oltre il 50% dei lavoratori vuole la mensa aziendale Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Il 58% di coloro che lavorano e non hanno lala vorrebbero, percentuale che sale al 67% tra persone che hanno meno di 35 anni. La ristorazionenon è solo un momento di socializzare ma di benessere". Lo ha detto Enzo Risso, direttore scientifico di Ipsos, nel corso dell’evento ‘Nutrire il benessere. Il valore della ristorazione’ svoltosi ieri al Cirfood District. Durante l’incontro sono stati presentati gli insight della ricerca ‘Pausa pranzo: abitudini e necessità di chi lavora’, che indaga proprio le tendenze e i nuovi bisogni delle consumatrici e dei consumatori nel momento della pausa pranzo. Secondo Risso, per inelle mense aziendali "praticità e convenienza sono elementi fondamentali": "Ecco i fattori di soddisfazione per la ristorazione: comfort e accoglienza del spazi, qualità del servizio del personale, qualità del cibo e varietà dell’offerta.

Oltre il 50% dei lavoratori vuole la mensa aziendale. AI e formazione: il 43% dei lavoratori italiani vuole competenze specifiche per affrontare la rivoluzione tecnologica. Ricominciare a 50 anni: con l’outplacement ci riesce il 70% dei lavoratori. Melfi, logistica Stellantis: ritirate le procedure di licenziamento per oltre 50 lavoratori. I dettagli. Rapporto biennale di parità entro il 20 settembre: guida e FAQ. Just Eat manda a casa oltre 50 dipendenti: "Costano troppo, assumeremo all'estero". Ne parlano su altre fonti

Lavoro, l’occupazione in Italia cresce grazie agli over 50: ecco perché - I 576mila occupati in più registrati rispetto a gennaio sono dovuti a +542mila occupati over 50 e a 52mila occupati in più tra i giovani e tra 15 e 24 anni. Le fasce di lavoratori centrali calano, ris ... (informazione.it)

Istat, Chelli: "In vent'anni boom di lavoratori over 50. Verso aumento spesa per il welfare" - L'audizione del presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica presso la Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica. (finanza.repubblica.it)

Lavoro, sempre più occupati tra gli over 50: soffrono i giovani che fuggono e finiscono di studiare troppo tardi - Sempre più occupati ma i giovani che lavorano sono meno degli over 50. Nuove generazioni che approcciano al mondo del lavoro tardi e che, spesso, decidono di ... (corriereadriatico.it)