Ilfattoquotidiano.it - “Ogni giorno mi sento meglio fisicamente e mentalmente. Ci vediamo a Roma”: Sinner torna a parlare a un mese dal rientro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quel “ci” ripetuto due volte. Come a dire: già mi sto preparando. Jannika undalla fine della sua sospensione patteggiata con la Wada, che scadrà il prossimo 4 maggio. Poco dopo, il 7 maggio, al Foro Italico cominceranno gli Internazionali d’Italia, il teatro del grandedel numero 1 al mondo.ha raccontato le sue sensazioni in un’intervista a Sky Sport, che sarà disponibile sui canali Sky a partire da sabato 5 aprile alle 12.45. E ha lanciato messaggi molto positivi: “mi”.è fermo dal 4 febbraio scorso e non gioca un match dalla finale vinta agli Australian Open. Ha deciso di patteggiare con la Wada tre mesi di stop per chiudere definitivamente il caso Clostebol, nonostante l’Itia abbia stabilito che non c’è stata nessuna violazione delle regole antidoping né da parte dinè del suo staff.