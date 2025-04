Officine San Carlo | domani la festa Creative Live celebra i giovani artisti napoletani

La musica dei giovani sarà protagonista domani, sabato 5 aprile, alle 20 alle Officine San Carlo con Creative Live, una festa che celebra il talento e l'impegno dei partecipanti a Creative – Festival Metropolitano delle Culture giovanili, progetto voluto dal Sindaco di Napoli e Metropolitano Gaetano Manfredi. Sul palco, oltre 30 giovani artisti si esibiranno dal vivo in performance soliste e collettive, proponendo brani originali e interpretazioni d'autore. Un'occasione unica per scoprire le nuove voci e i nuovi suoni emersi dai laboratori di Urban Music, curato da Lucariello, e Canzone d'Autore, guidato da Giovanni Block, entrambi dedicati alla scrittura, alla composizione e alla costruzione di un'identità artistica autentica. Il concerto sarà anche un momento di festa e riconoscimento per il percorso affrontato dai partecipanti nei mesi scorsi: sul palco verranno consegnati gli attestati di partecipazione ai laboratori, e nel corso della serata verranno annunciati nuovi percorsi di audizione e opportunità di esibizione per i talenti emergenti.

