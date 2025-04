Amica.it - Occhi gonfi la mattina e sempre: le cause e i rimedi

Ilore deglisi manifesta quando uno o più fattori causano un accumulo di liquidi o un’infiammazione nei tessuti della palpebra superiore o inferiore. Nella maggior parte dei casi si possono trattare concasalinghi.Tra leci sono: mancanza di sonno, allergie, problemi alla tiroide, cibi salati, alcol, ciclo mestruale, eccessiva esposizione al sole, irritazione da polvere, pianto prolungato, stress, affaticamento oculare, raffreddori, traumi contusivi e ritenzione di liquidi. Tra inaturali possono dare sollievo gli impacchi freddi per ridurre ilore. Anche una fettina di cetriolo, appoggiata sugli, può avere degli effetti benefici per ridurre ilore.Impacchi di caffè, camomilla e aloe vera sono dei veri toccasana per ilore della palpebra, così come gli impacchi con acqua e sale in caso dio infiammato.